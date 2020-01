40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dal nostro inviato a La Clinica La Madonnina, Tiziano Palmieri

Zlatan Ibrahimovic sta raggiungendo proprio in questi minuti la clinica La Madonnina dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi sei mesi. Stando a quanto appreso dall’inviato di SpazioMilan, sono già tanti i tifosi fuori dalla clinica in attesa del giocatore.