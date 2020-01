Gandini: "Il Milan? Giusto prendere Ibra, anche se..."

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex dirigente rossonero Umberto Gandini, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan: “Penso che la dirigenza sappia benissimo che i problemi non si risolvono con l’acquisto di Ibrahimovic. Nel primo tempo la squadra è stata comprimaria dell’evento dell’ingresso di Ibra in campo, mentre nella ripresa c’è stata più partecipazione ed è salito il livello. Ciò non toglie che non è stata una gara esaltante. L’operazione Ibra? Anch’io l’avrei fatta. Ha un costo economico, ma anche tecnico. Un giocatore dotato della sua personalità potrebbe condizionare alcuni calciatori, ma a mio avviso serviva. E’ un’operazione che ha un senso in quanto è stata conclusa a un costo tutto sommato ragionevole perché non è stato pagato il cartellino”.