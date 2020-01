Gastaldello a Sky Sport: “Vogliamo fare bella figura, dobbiamo dare il massimo”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara interna contro il Milan, Daniele Gastaldello ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo voglia di fare bella figura e portare a casa più punti possibili. Dobbiamo migliorare la nostra posizione di classifica, dobbiamo crederci. Possiamo farcela se diamo il massimo e, magari, troviamo un Milan un po’ in difficoltà. Ibra? L’abbiamo studiato in settimana, abbiamo preparato qualche contromossa, ma è un attaccante di livello mondiale, è un campione, speriamo sia in giornata sbagliata. Sono contento che sia tornato in Italia, alza il livello del nostro campionato”.