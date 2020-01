GazSport – Accordo raggiunto con il Napoli per Rodriguez, c’è solo da limare alcuni dettagli

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

È questione di poche ore, poi il Napoli annuncerà il suo nuovo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il ds dei partenopei Giuntoli ieri ha incontrato l’entourage di Ricardo Rodriguez. L’accordo con il Milan è stato raggiunto con la formula del prestito oneroso di 2 milioni con l’obbligo di riscatto a giugno fissato a 5 milioni.

Per la conclusione della trattativa, mancano solo alcuni dettagli economici che il ds è convinto di limare nelle prossime ore. Ricardo Rodriguez lascerà quindi il Milan, ed a quanto pare la “telenovela” turca riguardo il Fenerbahce e la Federazione turca, è stata messa in secondo piano per chiudere con il Napoli in questo mercato di gennaio.