Gazzetta dello Sport: Milan, la carica dei cinquantamila contro l’Udinese

La stagione del Milan, fin qui, è deludente. Eppure il supporto del proprio tifo in questi mesi non è mai mancato. Certo, non sono mancate le contestazioni alla squadra, ma i tifosi non hanno mai mostrato cenni di distacco. Domenica, nonostante il discutibile orario delle 12.30, ci saranno cinquantamila persone ad assistere il Milan contro l’Udinese.

Anche mercoledì scorso, in orario proibitivo come le 18 del pomeriggio, i tifosi rossoneri contro la Spal erano poco più di trentamila. Un altro grande segnale di vicinanza alla squadra di Pioli. Nonostante le mancanze del Milan di quest’anno, dunque, si può dire che l’appoggio da parte del proprio pubblico in questi mesi non è mai mancato.