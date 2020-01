36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Giornata di addii in casa Milan. Dopo Suso e Ricardo Rodriguez, anche Piatek lascia il Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, è stato trovato l’accordo totale tra l’Hertha Berlino e il Milan. Il polacco si trasferirà a titolo definitivo in Bundesliga per 27 milioni di euro più bonus. Tra stasera e domani l’ex Genoa volerà in Germania per firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura.