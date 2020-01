30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

S’infiamma sempre più l’asse Milano-Sivglia. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, infatti, tra i due club sarebbe in corso una vera e propria trattativa per far tonare Jesus Suso in patria.

L’affare si basa su un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, diventando obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ci sarebbe ancora una leggera distanza tra le parti, ma limati gli ultimi dettagli la trattativa dovrebbe andare a buon fine.