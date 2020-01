GdS – Calciomercato, Milan: la settimana prossima i rossoneri presenteranno un’offerta per Dani Olmo

Il Milan forte su Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Olmo, attaccante della Dinamo Zagabria, piace tantissimo al Milan. I rossoneri presenteranno un’offerta ufficiale nelle prossime settimane, sperando che prima non si avventi qualche altra squadra sul calciatore. Lo spagnolo ha già segnato 8 reti in 22 gare giocate in questa stagione e ha attirato su di sé gli occhi di alcuni top club. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

“Alla fine il Milan si farà avanti sul serio” – scrive l’edizione odierna della rosea.