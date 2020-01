GdS – Il Milan non riesce a piazzare Paquetà

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La Gazzetta dello Sport di oggi si sofferma sul fronte cessioni del Milan che ha un estremo bisogno di vendere. Oltre a Suso, sulla lista dei partenti c’è Lucas Paquetà, acquistato lo scorso gennaio per una cifra poco inferiore a 40 milioni.

Ieri, l’agente del brasiliano, Eduardo Uram, era in sede milanista e dall’incontro di un’ora con la dirigenza si esterna che non sono presenti offerte per il giocatore. Nemmeno il PSG, che non sembra interessato concretamente al calciatore.

Il rischio più grande per il Milan, in questo momento, con il giocatore ai margini della rosa e in fondo alle gerarchie di Pioli, è quello di cederlo con il rischio di una minusvalenza. Ora però è tutto bloccato.