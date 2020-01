Milan in ansia per Donnarumma

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

CALCIOMERCATO MILAN – Gigi Donnarumma e il Milan potrebbero lasciarsi in estate. È davvero difficile che il portiere italiano rinnovi con la società rossonera. “Spina Gigio. L’ansia del Milan: il rinnovo di Donnarumma è in salita, in estate può partire” – conferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.