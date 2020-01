GdS – Suso, la pista più calda è quella che porta al Siviglia: Monchi a lavoro con il Milan

63 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram



L’esperienza al Milan di Suso sembra ormai giunta al capolinea. La pista più calda per i lsuo futuro è quella che porta al Siviglia, dove il direttore sportivo è Monchi. L’ex Roma è pronto ad accontentare il tecnico Lopetegui, il quale ha richiesto l’acquisto di un giocatore proprio con quelle caratteristiche.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, la trattativa ruota soprattutto attorno alla formula, facile ipotizzare un tantativo di prestito da parte degli andalusi, ma il Milan dalla cessione di Suso vuole incassare una cifra importante, sia per effettuare una plusvalenza molto importante, sia per non svalutare quello che fino a poco fa era uno dei giocatori più determinanti di questa squadra.