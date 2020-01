GdS – Via libera della Federcalcio turca al Fenerbahce, Rodriguez può lasciare il Milan

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non corre rischi il futuro di Ricardo Rodríguez al Fenerbahce. L’affare sembra poter andare in porto dopo il via libera della Federcalcio turca, che aveva momentaneamente bloccato il mercato in entrata del club.

E secondo la rosea, la cessione dello svizzero può dare il via libera per l’arrivo a San Siro di Antonee Robinson, 22enne terzino sinistro del Wigan che sembra aver riscosso parecchio interesse da parte della dirigenza rossonera.