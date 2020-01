Herta Berlino, visite mediche per Piatek e poi la firma

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo soltanto dodici mesi e un avvio che sembrava far ben sperare, Krzysztof Piatek lascia il Milan. Partito nella notte in direzione Berlino, come riportato da Goal.com, oggi il centravanti polacco effettuerà le visite mediche con l’Herta Berlino per poi firmare con il club.

Il Milan incasserà complessivamente 28 milioni per la cessione del polacco, che in maglia rossonera chiude con 41 presenze e 16 reti, statistiche che andavano via via peggiorando e che con l’arrivo di Ibra hanno reso inevitabile la cessione.