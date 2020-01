I quotidiani esaltano il Milan: “Rebic-Ibra, EuroMilan. Decollo rossonero!”

Il Milan vince ancora, i quotidiani lo esaltano

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Le prime pagine dei quotidiani odierni esaltano il Milan dopo la vittoria per 1-0 a Brescia di ieri sera:

“Rebic-Ibra, euroMilan“, titola la Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: “Il croato entra e segna ancora. Effetto Zlatan e… Donnarumma. Un buon Brescia battuto in casa 1-0, per Pioli terzo successo consecutivo in A e sesto posto”.

“Formula Rebic“, scrive il Corriere della Sera, che poi aggiunge: “Il Milan deve ringraziare ancora il croato per il gol e il muro Donnarumma. Il Brescia fa la partita, ma resta a mani vuote. Rossoneri in zona Europa League”



“Decollo Milan” titola La Stampa; “Veni, vidi, Rebic. E il Milan sale” scrive il Quotidiano Sportivo;