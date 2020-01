Ibra effect, in 60mila a San Siro per Milan-Sampdoria

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ibrahimovic prima ancora che in campo ha dato una scossa a tutto l’ambiente Milan. Dai social, dove il Milan ha visto incremetare i “like” e le interazioni, al merchandising, la maglia numero 21, in vendita da giovedì sera (troppo poco per fare una stima) farà sicuramente un boom di vendite.



Ma la spinta maggiore fino ad ora lo svedese l’ha fornita al botteghino. Dopo la storica batosta subita dai rossoneri in quel di Bergamo, per Milan-Sampdoria si preannunciava un San Siro piuttosto triste. Ma con Ibra nuovamente in rossonero i tagliandi venduti, a due giorni dalla match della Befana, sono poco meno dei 58mila venduti per la festa dei 120 anni contro il Sassuolo raggiungendo quota 56mila.



Il match di lunedì – come scrive La Gazzetta dello Sport – potrebbe piazzarsi sul podio stagionale insieme al derby (70.440 spettatori) ed alla gara col Napoli (61.658) che occupano i gradini più alti.