Prima del match contro l’Udinese, Rafael Leao ha parlato anche a DAZN: “Ibrahimovic, ogni giorno, in allenamento, mi sprona a fare meglio. E’ come se avessi un fratello maggiore nello spogliatoio, cerco di ascoltare i suoi consigli per migliorare”.