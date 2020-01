56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic ha portato certamente una scarica di adrenalina in tutto l’ambiente rossonero, e l’attaccante svedese è già carico a mille in vista della sfida di domani contro la Sampdoria. Lo dimostra una battuta fatta a Milanello e riportata questa mattina dal Corriere della Sera: “Quanti spettatori sono previsti domani a San Siro? 60mila? Ne voglio almeno 70mila, sennò non gioco“.