Ibrahimovic a Milan TV: “Tanta emozione, avevo flashback del San Siro di dieci anni fa”

Al termine di Milan-Sampdoria, Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale ufficiale rossonero Milan TV: “Per il ritorno a San Siro c’è stata tanta emozione, mi sentivo molto contento e carico. Avevo flashback di San Siro di 9-10 anni fa, è stato bello rivederlo pieno. Serve tanta fiducia davanti la porta, essere più concreti e più aggressivi. Per me manca fiducia nell’ultimo terzo di campo. Spero di poter portare queste cose alla squadra, bisogna essere più concreti davanti alla porta. Quando ti arriva l’occasione devi andarci per “ammazzare” l’avversario“.