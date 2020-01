Ibrahimovic a Sky: “Il rapporto con i tifosi è sempre bello. Manca fiducia negli ultimi metri”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram



Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan-Sampdoria:

Sulla giornata: “Si sentiva tanta adrenalina, una grande emozione, mi riportava indietro a 9/10 anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni”.

Sui problemi a segnare: “Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo poco concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Sono qua da quattro giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi. Percepisco un po’ di mancanza di fiducia”.

Su Leao: “Gli ho spiegato che movimenti fare, proverò ad aiutarlo con l’esperienza. Per il momento dobbiamo soffrire, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo”.

Sul momento: “Sono molto emozionato, in campo sono concentrato, volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva”.