Ibrahimovic a SportMediaset: “Sono qui per riportare fiducia sotto porta”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche ai microfoni di Sportmediaset e Rai Sport nella mixed zone e ha aggiunto: “Non sono soddisfatto perché non abbiamo vinto. Esco felice solo quando la squadra porta a casa la partita. La cosa migliore è stata il rientro in campo dopo tre mesi, soprattutto a San Siro che mi è mancato per tanti anni“.

Poi sui compagni: “Ho cercato di rincuorarli dopo gli errori, sono qui anche per questo. Sotto porta non abbiamo fiducia, cercherò di portarla. Bisogna allenarsi e soffrire per riuscirci“. Infine ha chiuso con un pensiero per i tifosi: “Capisco che non siano felici al 100% visti gli ultimi risultati, sono abituati ad altro. Sono qui anche per migliorare questo aspetto”.