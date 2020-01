46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ai microfoni di Milan TV, ha parlato del 4-4-2 proposto da Stefano Pioli sabato pomeriggio: “Una volta preso coraggio, la cosa va fatta fino in fondo. Vorrei che Pioli ci facesse vedere i centrocampisti esterni non con i piedi invertiti. Castillejo ha giocato bene, ma un paio di volte è andato uno contro uno a tutto campo e si è vista chiaramente la difficoltà a saltarlo, perché non si trovava sul suo piede naturale”.