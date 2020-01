Il diavolo cambia pelle in 7 giorni. La coppia Ibra-Leao funziona

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

“Zlatan è un punto di riferimento, un giocatore di un’altra categoria” sono chiare le idee di mister Pioli, che ha dimostrato duttilità abbandonando il 4-3-3 per sfruttare il potenziale di un campione che magari non può dare dinamismo, ma fisicità e carica sicuramente si.



Dopo la prima settimana di lavoro completo con lo svedese, il tecnico emiliano ha ridisegnato la squadra: fuori Suso e Piatek e dentro Leao che ha le caratteristiche giuste per fare la spalla di Ibra. Sicuramente il 4-4-2 non sarà il modulo fisso del Milan da qui in avanti, ma la squadra sembra aver raggiunto un equilibrio in un sistema lineare che permette di sfruttare le potenzialità degli esterni.



La dimostrazione lampante è stata la gara di Castillejo, magari a tratti poco ordinato, ma – scrive La Gazzetta dello Sport – voglioso e pieno di energia.



Il tecnico rossonero ed i tifosi tutti, si augurano che questo possa essere solo l’inizio di qualcosa che possa cambiare l’esito della stagione, fin qui disgraziata, del Milan.