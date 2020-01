Il feeling che sta nascendo tra Ibra e Leao

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il rientro in campo sul prato di San Siro domenica per Zlatan Ibrahimovic ha coinciso con l’ingresso simultaneo del neo compagno di squadra Rafael Leao.

Sembra quasi un segno che porta in qualche modo ad un legame che a poco a poco sta creandosi tra Ibra ed il giovane portoghese. Secondo quanto sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo svedese, che sta alloggiando in un famoso hotel in centro a Milano, a pranzo a Milanello si è seduto spesso allo stesso tavolo di Leao, con cui sembra esserci un feeling molto particolare che chissà, potrebbe andare a concretizzarsi direttamente in campo.