Appena dopo la recente cessione di Caldara all’Atalanta, il Milan si ritroverà a Cagliari per la sfida di domani con solo tre centrali difensivi. In attesa dell’arrivo di un possibile nonchè probabile innesto per avere delle alternative valide, infatti, la squadra di Pioli avrà a disposizione i titolari Romagnoli e Musacchio, entrambi diffidati e la riserva Gabbia.