Il Milan gioca al rialzo: offerta da 8 milioni per Viña

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stanotte, il Milan ha proposto una nuova offerta al Nacional Montevideo per l’esterno sinistro Matias Viña, in attesa di una risposta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la proposta sarebbe la seguente: 1,5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto dopo 8 gare fissato a 6,5 milioni di euro.

Il Nacional, che già aveva rifiutato una prima offerta con diritto di riscatto, ha anche il Palmeiras alle porte, interessato al giocatore. A causa del fuso orario, la risposta dall’Uruguay dovrebbe arrivare in tarda mattinata, così che Viña possa prendere il volo in giornata.