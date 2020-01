Il Milan pensa a Januzaj: Suso può sbloccare l’affare

Già contattato l’entourage del giocatore

Il Milan sembra alla ricerca di un esterno offensivo sul mercato. La rinascita rossonera infatti, se da un lato ha esaltato i “rientri” di Rebic e Castillejo, dall’altro, ha praticamente messo Suso ai margini del progetto.

Il Milan aveva già cercato Januzaj quando era in forza al Manchester United

Secondo Tuttosport, proprio l’ex Genoa, potrebbe sbloccare il mercato in entrata, lasciando il posto al nome nuovo che circola in queste ore: Adnan Januzaj.

Per il belga, classe 1995 della Real Sociedad, i contatti tra il suo entourage e la dirigenza milanista, sarebbero già stati avviati. Può giocare da esterno offensivo nel 4-3-3 o nel 4-4-2 e farebbe al caso di Stefano Pioli.

Il Milan lo aveva già seguito in passato e adesso potrebbe finalmente portarlo a Milanello. Si attendono aggiornamenti sul fronte Suso, per il quale però, non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Nel caso in cui non arrivassero, il Milan potrebbe chiedere Januzaj in prestito con diritto di riscatto.