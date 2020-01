Infermeria piena: Biglia in campo il 34% delle gare ufficiali

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è allungata la lista degli indisponibili che non prenderanno parte oggi del match contro la Sampdoria. Oltre a Duarte, ai box, sono fuori Rodriguez, acciaccato e già in condizioni precarie a Bergamo prima di Natale, Rebic e Biglia (fuori almeno un mese).

In particolare, Tuttosport sottolinea oggi come a Casa Milan si stiano facendo valutazioni economiche sull’argentino, che ha giocato solo il 34% delle gare ufficiali in due stagioni e mezza. Il suo costo, però, è stato importante: 40 milioni di euro, tra cartellino e stipendio lordo annuo. Difficilmente farà parte della rosa del prossimo anno.