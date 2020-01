Kjaer e Bregovic, il Milan vuole blindarsi

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan al momento è la squadra più attiva sul mercato. Dopo aver acquisito Ibrahimovic ed aver ceduto Borini all’Hellas e Caldara all’Atalanta infatti, per sostituire quest’ultimo ha ingaggiato Simon Kjaer dal Siviglia.



Il danese classe 89′ – scrive stamani il Corriere dello Sport – arriva con la formula del prestito, con un diritto di riscatto a favore del club di via Aldo Rossi fissato a 2,5 milioni. Il difensore conosce bene il campionato ed il calcio italiano avendo già militato, oltre che nell’Atalanta per la prima parte di questo campionato, anche nel Palermo e nella Roma, all’inizio della sua carriera.



Ma il diavolo subirà un avvicendamento anche in porta. Dopo aver ceduto alle richieste di Pepe Reina che vuole ritornare in Premier League (ha detto sì alla corte dell’Aston Villa) il Milan, per rimpiazzare l’ex estremo difensore partenopeo, sempre dall’Inghilterra (dal Bournemouth) ha prelevato in prestito semestrale Asmir Bregovic che in queste ore sta svolgendo le visite mediche alla clinica “La Madonnina”.