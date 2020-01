36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara esterna contro il Brescia, Simon Kjaer ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di aver trovato subito spazio, sono venuto qui per giocare e per aiutare la squadra. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così e lavorare con umiltà. Sappiamo che quella di stasera non sarà una partita facile, ma siamo concentrati, dobbiamo dare il massimo”.