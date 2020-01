La disfatta di Bergamo non si dimentica

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Le spalle di Ibra sono larghe, ma non ci si può nascondere dopo la disfatta di Bergamo. L’edizione di TuttoSport riporta quello che è stato l’intervento di Boban a pochi istanti dalla chiusura della conferenza stampa di Ibrahimovic. Il dirigente rossonero, al contrario di Maldini, non è riuscito a stare in silenzio, dichiarando: “Ora c’è molto entusiasmo ma non vorrei ci scordassimo Bergamo, quella orrenda e inaccettabile sconfitta.”

Queste le parole tanto pesanti quanto vere di Boban, che non ha spento l’entusiasmo attorno a Ibra ma ha ricordato che sconfitta del genere non dovrà più verificarsi, un 5-0 che ha messo sotto accusa allenatore, giocatori e dirigenti.