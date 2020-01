La Gazzetta: Milan, 100 giorni di rivoluzione

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Diavolo cambia volto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parla dei 100 giorni di Pioli al Milan. Il tecnico emiliano, infatti, dal suo arrivo ha restituito un minimo di solidità alla squadra ed ora, grazie all’arrivo di Ibrahimovic, si spera in una svolta immediata per provare a raggiungere l’Europa.

La rivoluzione di Pioli è partita dal cambio di filosofia. Più fiducia ai giovani dunque, con l’intento di valorizzarli al meglio, col passaggio al 4-4-2. Ordine e semplicità in campo, dando qualche certezza in più ai giocatori in campo. Infine la personalità: il diavolo di Giampaolo sembrava intimorito, ora gioca con minimo di tranquillità in più. Dopo la batosta di Bergamo, è stato necessario l’arrivo di Ibrahimovic per dare stimoli alla squadra. Adesso, dopo la vittoria di Cagliari e il successo casalingo contro la Spal, il Milan di Pioli e di Ibra deve dimostrare continuità.