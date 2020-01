La Juventus blinda Demiral: il difensore non si muoverà a gennaio

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ci ha provato con insistenza, individuando in lui il profilo ideale per rinforzare la difesa, ma Merih Demiral non si muove dalla Juventus. Come riporta, infatti, Tuttosport, tutta la dirigenza bianconera è ferma sul fatto che il difensore turco non si sposterà da Torino, almeno in questa sessione invernale di trattative.

La dimostrazione è data dai continui «no, grazie » opposti alle pretendenti, alcune delle quali hanno offerto anche cifre molto importanti per un difensore che ha ancora tutto da dimostrare: ci hanno provato Leicester, Borussia Dortmund, i due Manchester, Arsenal, Bayer Leverkusen, Schalke 04 e, appunto, il Milan. Niente da fare, dalla sede stessa replica a tutti. Al massimo, per i corteggiatori l’appuntamento potrebbe essere rinviato all’estate.