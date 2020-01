La Premier chiama Piatek: Aston Villa in pole

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nella giornata di oggi il Corriere dello Sport si sbilancia molto sulla questione dell’eventuale cessione di Kris Piatek definendola come priorità per la società rossonera. Sul giocatore ci sono diversi club d’oltre Manica come si scrive e si parla da giorni. La favorita in questo momento è l’Aston Villa, che pare abbia offerto al Milan una cifra molto vicina ai 30 milioni per avere l’attaccante polacco. Oltre al club allenato da Dean Smith, ci sono anche il West Ham di David Moyes e soprattutto il Tottenham di Josè Mourinho, che, dopo l’infortunio di Kane cerca un sostituto. Il giornale romano scrive ancora che solo dal campionato inglese – visto lo scarso rendimento di Piatek in questa stagione – possono arrivare i 30 milioni di euro che il Milan chiede attualmente per lasciar partire il classe 1995 in questa sessione di mercato.