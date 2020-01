La Roma sonda Calhanoglu, il Milan chiede 15-18 milioni

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tra i tanti dialoghi sviluppati in questi giorni di mercato ce n’è uno con la Roma che riguarda due giocatori rossoneri. Secondo Tuttosport, si è provato a riaprire il capitolo inerente Suso, che era finito nei radar giallorossi già la scorsa estate in un ipotetico scambio (con conguaglio a favore della Roma) con Under.

Ora sembra che la squadra capitolina abbia manifestato interesse per Hakan Calhanoglu, valutato dal Milan 15-18 milioni di euro. Al momento non sembra esserci nulla di concreto, ma i contatti potrebbero riaprirsi nei prossimi giorni.