Chelsea, Lampard allontana il Milan da Christensen: “Escludo che parta”

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa del possibile addio di Andreas Christensen, classe ‘96, accostato negli ultimi giorni al Milan, spiegando che il giocatore danese non lascerà Londra, almeno per quanto riguarda questa sessione di mercato invernale: “Posso escludere che parta. Andreas mi piace come giocatore, mi è sempre piaciuto e quando mi allenavo con lui vedevo che aveva talento. Qui c’è molta concorrenza nel ruolo e devo scegliere in base a quello che vedo. Da Andreas voglio che sia migliore di quello che è”.