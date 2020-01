53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nel prepartita di Milan-Udinese, gara valida per la 20ma giornata del campionato in corso, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Siamo pronti per ottenere altri tre punti nella nostra casa, davanti ai nostri tifosi. Ibra? Ci stiamo allenando insieme, mi sta dando molti consigli. Nell’ultimo match di campionato abbiamo segnato entrambi, stiamo crescendo tanto. Dobbiamo cercare di segnare subito nel primo tempo per metter pressione ai nostri avversari”.