Sky Sport, ieri importante discorso di Maldini alla squadra. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, prima dell’allenamento di ieri, Paolo Maldini ha incontrato la squadra all’interno dello spogliatoio. Il direttore tecnico dei rossoneri, che è stato autore di un discorso incisivo, ha illustrato ai giocatori gli obiettivi della dirigenza in vista della seconda parte di stagione, che inizierà con la gara interna contro la Sampdoria, in programma lunedì 6 gennaio, alle 15.00. Nella fattispecie, lo storico numero 3 del Milan ha chiesto maggiore impegno e maggiore senso di appartenenza e ha sottolineato come il margine d’errore, dopo la figuraccia rimediata a Bergamo, sia a dir poco ridotto.