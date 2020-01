56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara interna contro la SPAL, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Rai 2: “Ibra è un giocatore importante, è ancora in grado di giocare ad alti livelli. Il modulo? Per ora si va avanti con il 4-4-2, poi vedremo. La squadra è in grado di adattarsi a vari moduli. Il mercato? Aspettiamo, vedremo”.