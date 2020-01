Maldini striglia la squadra a Milanello: chi non ha stimoli non sarà trattenuto

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nel corso dell’allenamento di due giorni fa – l’ultimo del 2019 – Paolo Maldini ha tenuto un lungo discorso alla squadra e allo staff rossonero. Come riferisce Tuttosport, guardando negli occhi tutti i calciatori, Maldini ha ricordato come la sconfitta per 5-0 rimediata contro l’Atalanta non sia passata in cavalleria e come la società sia insoddisfatta dei risultati ottenuti. Ecco perchè è necessaria un’inversione di tendenza già a partire dalla partita contro la Sampdoria.

L’ex capitano ha confermato come la dirigenza abbia piena fiducia nei calciatori, ma agli stessi è stata chiesta una maggior abnegazione ed un maggior senso d’appartenenza verso i colori rossoneri. Ecco perchè, qualora vi fossero dei giocatori che non sentano più stimoli nel rimanere al Milan, i medesimi sono stati invitati a dirlo.