Massara a Sky Sport: "Felici di poter contare su Ibra, sul mercato dico che..."

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prima della gara tra Milan e Sampdoria, il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo felici di poter riabbracciare Ibra, ci aiuterà molto a risalire. Dobbiamo concentrarci sulla partita, dobbiamo vincere. Perché Ibra non è titolare? Lui si è messo a disposizione, dobbiamo ringraziarlo, è voluto venire subito per aiutare la squadra. Non gioca da due mesi, è già tanto che sia in panchina, non pensavamo potesse essere della partita. Todibo? Non abbiamo fatto nessun blitz, stiamo valutando se possiamo rinforzarci. Stiamo studiando anche altri profili. Abbiamo tante valutazioni da fare, Todibo è un giocatore interessante, verificheremo se ci saranno le giuste condizioni. Il mercato è dinamico, le cose sono in evoluzione, ci concentreremo prevalentemente sulla difesa”.