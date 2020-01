Mercato, Duncan lontano: su di lui avanti la Fiorentina

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Duncan-Milan non si farà. I rossoneri hanno provato a sondare il terreno per il centrocampista del Sassuolo, ma la società emiliana ha “sparato” la richiesta di 20 milioni, giudica decisamente troppo alta da Boban e Maldini, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Duncan è finito nel mirino del Milan in qualità di sostituto di Kessiè, se si dovesse concretizzare lo scambio con Politano, al momento fermo perché nessuna delle due squadre di Milano vuole modificare le proprie posizioni.

Inoltre sul ghanese è nettamente in vantaggio la Fiorentina. I Viola, infatti, stanno intensificando i contatti con il Sassuolo e si stanno avvicinando alla richiesta economica dei neroverdi.