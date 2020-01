Mercato, la Roma pensa a Paquetá

Il brasiliano piace tanto a Fonseca

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Archiviata la ventunesima giornata di Serie A, a tornare d’attualità, è il mercato. In casa rossonera, dopo i movimenti in entrata, potrebbe esserci qualche operazione in uscita.

Paquetá è da tempo al centro delle voci di mercato

Al centro dei pensieri milanisti: Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano, ha chiesto di non essere convocato contro il Brescia e adesso, potrebbe lasciare la squadra di Pioli.

Da tempo si parla dell’interesse del PSG, ma secondo quanto riportato da Sportitalia, ci potrebbe essere un’alternativa tutta italiana. La Roma infatti, dopo il pari nel derby, sembra essere tornata sul mercato, puntando anche al brasiliano.

La formula più adatta ai giallo rossi sarebbe il prestito. Valutazioni in corso e sorprese possibili.