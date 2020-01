Mihajlovic su Ibrahimovic: “È come un fratello. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato a Verissimo, l’attuale tecnico del Bologna ed ex Milan Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è come un fratello, da giocatori ci siamo anche scontrati, poi dopo siamo diventati amici. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui ma capisco la scelta del Milan, anche se da noi si sarebbe divertito di più. Abbiamo un carattere molto simile e molto forte. Sono contento sia tornato in Italia, speriamo solo che contro di noi non possa giocare a causa di qualche ammonizione, così avremo un problema in meno!“