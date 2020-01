Milan-Arnault, ennesima smentita: “Non c’è alcun interesse”

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra il Milan e Arnault non starebbe proseguendo, anzi non sarebbe proprio partita. Dopo le dichiarazioni di Armani al Corriere della Sera “Bernard Arnault ambisce a Milano e se vuole lui acquistare il Milan, io posso ancora: è la mia città, qui lavoro e qui respiro“, la sensazione pareva essere molto positiva, ma il portavoce del gruppo LVMH ha voluto smentire per l’ennesima volta ogni possibilità: “Posso smentire nuovamente l’interesse di Arnault e di LVMH di acquisire il Milan” – strategia o semplice verità? Arnault potrebbe uscire allo scoperto solamente dopo la questione stadio.