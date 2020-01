Milan-Arnault: trattativa con Elliott in fase cruciale

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il pareggio contro la Sampdoria ha letteralmente mosso diverse critiche verso Elliott, tant’è che anche su Twitter, il fondo americano sarebbe stato citato diverse volte. Il tutto, come riporta La Repubblica in edicola questa mattina, andrebbe ad interessare la trattativa, che il Milan avrebbe silenziosamente intavolato con Bernard Arnault per rilevare il club. La trattativa tra Paul Singer e il magnate francese sarebbe in fase cruciale: senza nuove sponsorizzazioni e con il progetto stadio in standby la scelta di cedere le quotazioni sarebbe sempre più lecita.