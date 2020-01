Dall’Inghilterra, Milan intenzionato a farsi avanti per Serge Aurier. Il punto

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dal portale Football.London, il Milan potrebbe presto virare su Serge Aurier. Per arrivare all’esterno basso del Tottenham, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 17 presenze e 3 assist, la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata a mettere sul piatto 17,5 milioni di euro. Tuttavia, al momento, per lasciar partire il difensore laterale ivoriano classe ’92, gli Spurs, che in quel ruolo hanno poche alternative, chiederebbero circa 30 milioni di euro. Risulta quindi più probabile che l’operazione termini con successo durante la sessione estiva di mercato.