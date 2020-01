43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto appreso da SpazioMilan.it, Lucas Biglia è finito ai box a seguito di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate durante la prossima settimana. L’infortunio del regista argentino, che in questa prima parte di stagione era stato impiegato in 7 circostanze, potrebbe portare il club di Via Aldo Rossi ad acquistare un altro centrocampista.