33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tramite un comunicato ufficiale il Milan ha comunicato “di aver ceduto a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini a Hellas Verona“. Il club ringrazia il giocatore per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale.