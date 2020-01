36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Fabio Borini è sempre più lontano dal Milan. L’attaccante classe ’91, che finora non è mai stato utilizzato da Stefano Pioli, non è stato infatti convocato per la gara di domani per scelta tecnica. Sulle sue tracce ci sono il Genoa, che al momento si trova in pole position, la Sampdoria, la Fiorentina e il Torino.