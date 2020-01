23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, la Sampdoria si sarebbe messa sulle tracce di Fabio Borini. Nelle scorse ore, infatti, il club blucerchiato avrebbe avuto dei contatti con l’attaccante classe ’91, che non rientra nei piani di Stefano Pioli. Il giocatore, che è in scadenza di contratto al termine della stagione in corso, interessa da tempo anche al Genoa.